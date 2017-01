‘Você mudou completamente a minha vida’, diz Giovanna Ewbank a Faustão

A atriz Giovanna Ewbank não conteve as lágrimas em sua participação no Domingão do Faustão, ontem, dia 22. Ela falou sobre a adoção de Titi e disse que o apresentador foi o responsável por mudar a sua vida.

“Eu quero te agradecer imensamente, Fausto, porque sem querer você mudou completamente a minha vida”, afirmou. Emocionada, Giovanna comentou que a menina é o grande presente de sua vida, que “não faria sentido se isso não tivesse acontecido.”

Em 2015, a atriz viajou ao Malaui a convite de Fausto Silva para uma reportagem para o seu programa. Foi lá que ela conheceu Titi e, segundo suas próprias palavras, o encontro a “virou de cabeça para baixo”.

“Fui pega de surpresa. Eu não pensava em engravidar, ter filho, eu só queria trabalhar e achava que filho viria mais para a frente. E, de repente, me vi mãe”, disse.

Além de falar sobre a filha, Giovanna esteve no programa para exibir uma nova reportagem, feita com o aventureiro Cristian Dimitrius. Ela conheceu o projeto Todos Pelas Onças, que oferece condições adequadas para os animais retirados da natureza e viajou ao Pantanal para ver de perto os bichos soltos em seu habitat natural.