Empate entre Equador e Chile classifica Brasil no Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira ainda tem um jogo a disputar na fase de grupos do Sul-Americano Sub-20, que está sendo realizado no Equador, mas já está classificado antecipadamente para o hexagonal final. E a passagem de etapa foi assegurada na noite deste domingo, com o empate por 1 a 1 entre Equador e Chile, o duelo que concluiu a terceira rodada do Grupo A.

O Brasil é o líder da chave com sete pontos somados em três jogos, logo à frente do Equador, com quatro, do Chile, com dois, e de Colômbia e Paraguai, ambos com um. Os três melhores se garantem no hexagonal, sendo que uma das vagas já é da seleção brasileira.

Assim, a equipe de Rogério Micale vai entrar em campo sem essa pressão para o seu último compromisso na fase de grupos. Na próxima terça-feira, às 22h15 (horário de Brasília), vai encarar a Colômbia. Depois, folgará na rodada final da chave, na quinta, antes da sua estreia no hexagonal decisivo.

Na sua estreia no torneio, no dia 18, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, com gol de Felipe Vizeu. Depois, no dia 20, não saiu do 0 a 0 com o Chile. Já neste domingo, superou o Paraguai por 3 a 2, com gols de Matheus Sávio, Richarlison e Vizeu.

No Sul-Americano, os três primeiros colocados de cada grupo, disputados em turno único, se classificam para o hexagonal. Nele, as seis seleções se enfrentam também em turno único e o campeão será o que somar mais pontos ao final de cinco rodadas. Além disso, os quatro primeiros colocados garantirão vaga no Mundial Sub-20, que será realizado em maio e junho deste ano na Coreia do Sul.