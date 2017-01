Batatais denuncia Paulista por suposta escalação irregular na Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior tradicionalmente ganha grande espaço na mídia esportiva, especialmente por ser disputada em um período de recesso das competições. No entanto, um caso pode estremecer a reta final do torneio. André Toffetti, presidente do Batatais, enviou um ofício a Federação Paulista de Futebol (FPF) para que averiguem uma denúncia envolvendo um atleta do Paulista: o zagueiro Brendon.

As informações sobre uma possível irregularidade quanto a real idade de Brendon Matheus A. Lima dos Santos, chegaram ao clube de Jundiaí através de atletas que jogaram com ele no São Gonçalo, clube carioca onde atuava. A denúncia foi encaminhada à FPF na última sexta-feira, portanto, antes do jogo desta manhã, quando o Paulista goleou o Batatais, por 5 a 1, e garantiu vaga na final.

“Recebi essa denúncia, que ele (Brendon) está jogando com o documento falso, pois ele nasceu em 1994. Eu estou apurando isso já, eu notifiquei a FPF na sexta-feira já, quando eu fiquei sabendo. Até porque, houve outros clubes que pediram para o quarto árbitro verificar a legalidade do atleta e, nada foi feito. Então, eu já tomei a providência com antecedência e agora estou aguardando um posicionamento da Federação”, disse o presidente do Batatais.

Segundo o dirigente, o ofício já esta em posse da corregedoria da FPF, e ele aguarda um retorno sobre o caso, para saber se as denúncias procedem ou se são infundadas. Ele informa ainda que na segunda-feira vai comparecer à sede da FPF, onde terá uma reunião de emergência com os departamentos de competições e jurídico da entidade.

PUNIÇÃO – Caso seja comprovado que o atleta realmente nasceu em 1994, tendo então 22 anos, idade superior ao permitido para a disputa do torneio, o Paulista pode ser excluído da competição e também das próximas cinco edições. Isto, segundo artigo 25 do regulamento da Copa São Paulo.

“Caso seja comprovado, tanto durante quanto após a realização da competição, que algum atleta inscrito tenha participado com documentação adulterada ou informação falsa, o Clube do atleta infrator será eliminado da competição em curso e poderá ser excluída de suas 05 (Cinco) próximas edições”, afirma o regulamento.

FOCADOS NA FINAL – Antônio Carlos Nogueira de Sá Jr., o Juninho, diretor de futebol do Paulista, garante que o clube está tranquilo quanto ao caso e focado exclusivamente na final. Ele afirmou que a FPF já notificou o clube e que toda documentação que foi solicitada foi encaminhada à entidade. “Quanto você inscreve um jogador, você tem que fazer o upload dos documentos, tanto na CBF quanto no site da FPF. Está tudo lá”, diz o dirigente.

Ainda sobre o jogador, o dirigente de Jundiaí comentou que já o conhecia e que havia disputado um campeonato pelo sub-20 do Nacional, time tradicional da capital paulista. Ele confirmou ainda que o atleta está há algum tempo no Paulista. “Estamos focados na final, isto é um detalhe que está acontecendo em paralelo. O Paulista é totalmente idôneo. Eu conversei com o Brendon e ele negou tudo veementemente”, encerrou.

EM CAMPO – Os clubes decidiram na manhã deste domingo, uma das vagas na final da competição. Em campo, com participação do titular Brendon, o Paulista foi amplamente superior ao Batatais, goleando por 5 a 1, em partida realizada no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí.