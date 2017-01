Burkina Fasso e Camarões avançam às quartas de final da Copa Africana de Nações

As seleções de Burkina Fasso e Camarões estão classificadas para as quartas de final da Copa Africana de Nações. Neste domingo, na rodada final do Grupo A, os camaroneses avançaram ao conterem a seleção anfitriã do torneio, o Gabão, enquanto Burkina Fasso garantiu a vaga com sua primeira vitória na competição.

Após empatar os dois primeiros jogos no Grupo A, Burkina Fasso derrotou Guiné-Bissau por 2 a 0. O primeiro gol da equipe foi contra, sendo marcado por Rudinilson Silva, aos 12 minutos da etapa inicial. Depois, aos 13 minutos do segundo tempo, Bertrand Traoré, que está emprestado pelo Chelsea ao Ajax, assegurou o triunfo e a classificação da sua seleção, no duelo disputado em Franceville.

No outro jogo do dia, a seleção de Camarões frustrou a torcida local ao empatar sem gols com o Gabão, em Libreville. O resultado foi suficiente para garantir os camaroneses nas quartas de final da Copa Africana, com os mesmos cinco pontos da Burkina Fasso, que avançou em primeiro lugar por causa dos critérios de desempate.

Na próxima fase, Camarões terá pela frente a seleção de Senegal, que já assegurou o primeiro lugar do Grupo B. Já o segundo colocado dessa chave, ainda indefinido, vai ser o adversário de Burkina Fasso. Sede do torneio, o Gabão foi eliminado ao ficar em terceiro lugar no Grupo A com três pontos e três empates. Guiné-Bissau foi a lanterna da chave com apenas um.

A Copa Africana prossegue nesta segunda-feira com a última rodada do Grupo B. Os duelos do dia serão Senegal x Argélia e Zimbábue x Tunísia.