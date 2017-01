Trump nomeia oficialmente sua equipe e diz que irá iniciar renegociação do NAFTA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou oficialmente sua equipe de governo em cerimônia nesta tarde, na Casa Branca. O republicano afirmou que os assessores devem “se dedicar ao bem nacional” e que seu trabalho “não é sobre um partido ou ideologia, mas sobre servir o povo americano”. O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, foi o responsável por oficializar a cerimônia.

Antes, o presidente disse em um breve discurso que encontrou uma carta de Barack Obama para ele no Salão Oval e agradeceu ao ex-presidente. Entretanto, afirmou que não mostraria o conteúdo da carta para imprensa.

Trump também disse que irá se encontrar em breve com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau e com o presidente do México, Enrique Peña Nieto. O presidente também declarou que deve começar a renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e que o México “está sendo extraordinário conosco”.