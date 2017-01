Declarações de imposto de renda de Trump não serão divulgadas, diz assessora

A principal assessora de Donald Trump, novo presidente dos Estados Unidos, Kellyanne Conway, afirmou neste domingo que o republicano não irá divulgar suas declarações de imposto de renda, uma medida que termina com uma tradição de décadas de transparência.

Todos os presidentes dos EUA desde 1976 divulgaram suas declarações de imposto de renda. Durante sua campanha, Trump recusou tornar seus documentos públicos, sob a alegação de que estariam em auditoria, e que os divulgaria após a avaliação ser finalizada.

Em um programa de televisão do canal ABC neste domingo, Conway foi questionada sobre uma petição no site da Casa Branca assinada por mais de 200 mil pessoas pedindo pela divulgação das declarações de imposto de renda do presidente.

“A resposta da Casa Branca é de que ele (Trump) não irá divulgá-las. Nós litigamos isso durante as eleições. As pessoas não se importaram”, afirmou a assessora. Fonte: Associated Press.