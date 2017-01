Chelsea bate vice-lanterna e abre oito pontos na liderança do Campeonato Inglês

A caminhada do Chelsea rumo ao título do Campeonato Inglês está cada vez mais tranquila. Após ver Tottenham e Liverpool tropeçarem, o time londrino venceu o Hull City por 2 a 0, neste domingo, em partida válida pela 22.ª rodada, e abriu oito pontos na liderança do torneio.

O Chelsea aparece na ponta da tabela com 55 pontos, contra 47 do vice-líder Arsenal e 46 do Tottenham. Enquanto isso, o Hull City amarga a vice-lanterna do Inglês, com 16 pontos, dois a menos que o Swansea, 17.º colocado e último time fora da zona de rebaixamento.

Desde o início, o Chelsea pressionou para abrir o placar. Antes da primeira volta do ponteiro no relógio, Diego Costa chutou forte com perigo, mas mandou para fora. O Hull City respondeu aos oito, quando Huddlestone bateu cruzado, mas também errou o alvo.

Aos 12 minutos, um choque de cabeça preocupou os jogadores dos dois times. Cahill, do Chelsea, bateu cabeça literalmente com Mason, do Hull City, e o atleta visitante levou a pior. Após seis minutos de tensão, o jogador foi imobilizado e retirado de campo pela maca, mas consciente.

Somente aos 42, a partida teve mais uma oportunidade de gol. Maguire chutou forte de longe e obrigou o goleiro Courtois a fazer boa defesa para o Chelsea. Após o susto, os anfitriões conseguiram abrir o placar. Aos 51, Moses avançou pela direita e cruzou rasteiro para Diego Costa completar para as redes.

Este foi o 15.º gol do brasileiro naturalizado espanhol, empatado na artilharia do Inglês com Alexis Sánchez, do Arsenal. Na comemoração, ele saiu dizendo “fala muito”, se referindo aos boatos de que ele teria discutido com o técnico Antonio Conte e não teria jogado na última rodada em razão do interesse em se transferir para a China. Diego Costa fez neste domingo a 100.ª partida com a camisa do Chelsea e anotou seu 52.º gol.

Na segunda etapa, o Chelsea recuou um pouco e levou o Hull City ao ataque. Aos 14, Maguire cobrou falta, e a bola saiu com perigo à esquerda. Pouco depois, Dawson aproveitou sobra na grande área e bateu forte, mas Courtois espalmou bem.

Bem postado na defesa, os donos da casa conseguiram ampliar o marcador em uma jogada de bola parada. Aos 34 minutos, Cesc Fabregas cobrou falta na área e Cahill subiu para cabecear e dar números finais ao marcador.

Com uma semana de treinos pela frente, o Chelsea volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Brentford pela Copa da Inglaterra. Já o Hull City encara o Manchester United na quinta-feira, pela Copa da Liga Inglesa, e o Fullham no domingo, pela Copa da Inglaterra.