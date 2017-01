Com final de jogo eletrizante, Arsenal bate Burnley e assume vice-liderança

Em uma partida com final eletrizante, com direito a dois gols marcados após os 45 minutos do segundo tempo e pênalti polêmico, o Arsenal venceu o Burnley por 2 a 1, neste domingo, no estádio Emirates, em partida válida pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês, e assumiu a vice-liderança do torneio.

Ajudado pelo tropeço do arquirrival Tottenham, que empatou e foi a 46 pontos, e pela derrota do Liverpool, que parou nos 45, o Arsenal saltou a 47 pontos e assumiu o segundo lugar do Inglês. O Chelsea aparece na ponta com 52 e pode abrir mais ainda sua vantagem no topo, pois entra em campo contra o vice-lanterna Hull City ainda neste domingo. Já o Burnley estacionou nos 26 pontos, na 13.ª colocação.

Autor do gol da vitória aos 51 minutos do segundo tempo, o chileno Alexis Sánchez foi a 15 gols no Campeonato Inglês, deixou para trás Zlatan Ibrahimovic e Diego Costa, com 14, e se isolou na artilharia.

A vitória do Arsenal teve início aos 14 minutos do segundo tempo, quando Özil cobrou escanteio pela direita, e Mustafi apareceu na primeira trave para cabecear no canto esquerdo e fazer 1 a 0.

Quatro minutos depois do gol marcado, porém, os donos da casa se viram em desvantagem numérica. Xhaka errou passe no meio de campo e, tentando recuperar a bola, acertou um forte carrinho em Defour, com os dois pés, e levou o cartão vermelho direto. O Burnley aproveitou o cenário e passou a pressionar.

A pressão do Burnley só surtiu efeito aos 48 minutos do segundo tempo, quando Bellerín cometeu pênalti e Andre Gray converteu. Mas o árbitro queria jogo e aos 48 minutos do segundo tempo, Coquelin ergueu demais o pé e acertou a cabeça de Barnes na grande área. O juiz assinalou o pênalti e os visitantes reclamaram muito, tanto pela infração assinalada, quando pela posição de impedimento do atacante do Arsenal.

Alexis Sánchez, que não tinha nada a ver com isso, manteve o sangue frio e cobrou o pênalti de cavadinha no meio do gol, enquanto o goleiro saltou para a direita, e garantiu a vitória do Arsenal em casa.

SOUTHAMPTON BATE LEICESTER – Ainda neste domingo, o Southampton recebeu e bateu o atual campeão Leicester por 3 a 0, com gols de Ward-Prowse, Jay Rodriguez e Dusan Tadic. As duas equipes aparecem no meio da tabela, longe da zona de rebaixamento e da classificação às competições europeias.