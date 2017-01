Sem Gabriel, Inter de Milão vence o Palermo e mantém boa fase

A Inter de Milão parece ter, enfim, encontrado uma maneira de jogar. Sob o comando de Stefano Poli, técnico do time desde novembro, a equipe alcançou neste domingo a sua oitava vitória seguida ao bater o Palermo, por 1 a 0, fora de casa, pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano.

O único gol da partida foi marcada pelo português João Mário, aos 20 minutos do segundo tempo, após cruzamento milimétrico de Candreva. O goleiro Posavec não saiu do gol, a zaga também se posicionou mal, e o meia apareceu sozinho na pequena área para empurrar para as redes.

Ainda buscando seu espaço na Inter de Milão, após jogar somente 20 minutos no Campeonato Italiano desde o início da temporada, o brasileiro Gabriel, o Gabigol, mais uma vez não foi utilizado por Poli. O treinador preferiu usar as substituições para mexer na zaga e no meio-campo.

Com seis vitórias seguidas pelo Campeonato Italiano, a Inter de Milão chegou aos 39 pontos e já deixou para trás o Milan, com 37. Encostou, também, na quarta colocada, a Lazio, que soma 40 e perdeu para a Juventus no primeiro jogo do domingo na Itália. Como o Napoli tem 44, até uma vaga na Liga dos Campeões já entra no radar da Inter.

OUTROS JOGOS – Também neste domingo, o Torino visitou o Bologna e perdeu por 2 a 0. O suíço Dzemaili fez os dois gols da partida, fazendo o Bologna chegar ao 26 pontos, em 10.º lugar, logo abaixo do Torino, que tem 30.

O Empoli superou a defesa brasileira formada por Felipe, Danilo e Samir, e venceu a Udinese em casa por 1 a 0. O Sassuolo contou com um gol de Matri logo no primeiro minuto e bateu o lanterna Pescara por 3 a 1 na casa do rival. Já Crotone e Genoa empataram por 2 a 2 em Gênova. Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, fez o primeiro gol do jogo.

Crotone, com 11 pontos, Palermo, com 10, e Pescara, com nove, seguem muito abaixo dos demais. Acima aparecem Sassuolo e Genoa, com 24, e o Empoli, com 21.