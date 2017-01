Adele voltará a se apresentar no Grammy, após desastre do ano passado

Adele (foto) vai cantar na cerimônia do Grammy 2017, segundo anunciou a organização do evento. A cantora britânica vai se juntar a Metallica, John Legend, Carrie Underwood e Keith Urban, que já haviam sido confirmados na 59ª edição da premiação, no dia 12 de fevereiro.

Adele foi indicada a cinco categorias nessa edição, incluindo canção e gravação do ano, por Hello, e álbum do ano por 25. James Hetfield e Lars Ulrich, do Metallica, são indicados à melhor música de rock com Hardwired, enquanto Underwood concorre ao prêmio de melhor performance solo de country com Church Bells.

No ano passado, Adele protagonizou um dos momentos mais infelizes do Grammy: cantou All I Ask falhando, não atingindo as notas agudas no começo e perdendo o controle total da afinação no final.