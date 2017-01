Napoli vence Milan fora de casa e amplia invencibilidade no Italiano

Inspirado pela visita de Diego Maradona ao treinamento do time na última quarta-feira, Dries Mertens liderou o Napoli na vitória por 2 a 1 sobre o Milan, neste sábado, pelo Campeonato Italiano, confirmando o bom momento da equipe, que atingiu o décimo jogo de invencibilidade no torneio nacional.

Mertens, que muitas vezes já foi comparado a Maradona, deu duas assistências sublimes para ajudar o Napoli a abrir uma vantagem de 2 a 0 com menos de dez minutos de jogo no San Siro. O belga também teve várias chances de ampliar o placar para o Napoli. Juraj Kucka reduziu a desvantagem do Milan a oito minutos do intervalo.

Com a vitória, o Napoli segue em terceiro lugar no Campeonato Italiano, mas agora com os mesmos 44 pontos da Roma, que vai receber o Cagliari neste domingo – a Juventus ocupa a liderança com 45 e receberá a Lazio. O Milan é o quinto, sete pontos atrás.

O Napoli começou brilhantemente o jogo e abriu o placar aos seis minutos, quando Lorenzo Insigne finalizou após receber a bola de Mertens em um contra-ataque. Logo depois, aos nove, Mertens acionou em profundidade José Callejón, que chutou forte. O goleiro Gianluigi Donnarumma, que fez seu 50º jogo na elite italiana com apenas 17 anos, ainda tocou na bola, mas não a impediu de entrar.

O gol do Milan saiu após confusão na defesa entre Jorginho e Lorenzo Tonelli, que permitiram que Kucka avançasse e disparasse no canto inferior direito. Insigne esteve perto de marcar um gol impressionante no segundo tempo ao chutar de mais de 30 metros de distância. Não fez o terceiro gol do Napoli, mas ainda assim o time deixou Milão com a vitória sem levar muitos sustos.

FIORENTINA TAMBÉM VENCE – Mesmo fora de casa, a Fiorentina não teve problemas para vencer o Chievo Verona por 3 a 0. Tello abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Khouma Babacar ampliou ao converter pênalti aos sete. O terceiro gol foi de Federico Chiesa, aos 49 minutos. A Fiorentina está em oitavo lugar, com 33 pontos, enquanto o Chievo é o 12º do Italiano, com 25.