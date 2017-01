Presidente do México reafirma desejo de trabalho conjunto em telefonema a Trump

O presidente do México, Enrique Pena Nieto, telefonou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e expressou interesse em trabalhar conjuntamente em benefício dos dois países, segundo um comunicado publicado pela presidência neste sábado.

De acordo com o texto,Pena Nieto desejou que os dois trabalhassem “com foco no respeito pela soberania de ambas as nações e com responsabilidade conjunta”.

O mexicano também reiterou seu interesse em manter o diálogo. Uma delegação de alto nível deve viajar a Washington para conversas com o novo governo entre os dias 25 e 26 de janeiro.

Separadamente, o presidente norte-americano afirmou hoje que pretende receber a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, na Casa Branca, no que pode ser a primeira visita de um líder estrangeiro a Trump.

Segundo o republicano, que fez uma visita ao quartel general da CIA, a viagem de May a Washington pode acontecer “bastante em breve”. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.