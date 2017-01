O presidente Michel Temer desembarcou em São Paulo por volta das 16 horas deste sábado (21), segundo a assessoria de comunicação da Presidência, retornando de Porto Alegre, onde participou do velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki. De acordo com a assessoria, o presidente não tem mais compromissos oficiais agendados para o fim de semana. Não há previsão quanto ao retorno de Temer para Brasília, se neste sábado ou domingo.