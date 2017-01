Com grande atuação de Cavani, PSG vence Nantes e encosta na ponta do Francês

Com dois gols do atacante uruguaio Edinson Cavani, neste sábado, o Paris Saint-Germain venceu o Nantes por 2 a 1, fora de casa, pela 21.ª rodada do Campeonato Francês, e esquentou a briga pela liderança da competição.

A vitória levou o PSG aos 45 pontos, um a menos que o líder Nice. O Monaco também aparece na luta pela liderança, com os mesmos 45 pontos, mas com um jogo a menos. O time do principado encara o Lorient neste domingo, quando poderá atingir o primeiro lugar. Já o Nantes, derrotado neste sábado, parou nos 25 pontos, na 11.ª colocação.

Na partida, o PSG abriu o placar aos 21 minutos de jogo. O brasileiro Lucas avançou pelo lado direito em velocidade, cruzou rasteiro e Cavani não teve trabalho para desviar para o fundo das redes.

O segundo gol saiu somente após o intervalo. Aos 20 minutos, o artilheiro uruguaio mostrou toda a categoria em cobrança de falta e mandou por cima da barreira no ângulo direito para fazer 2 a 0 para o PSG. Este foi o 19.º gol de Cavani, artilheiro isolado do Campeonato Francês.

Pela sequência do Campeonato Francês, o Nantes volta a campo no próximo sábado, quando encara o Rennes, fora de casa. No dia seguinte, o PSG recebe o Monaco em confronto direto na ponta da tabela. Antes, porém, o time de Lucas e Cavani enfrenta o Bordeaux na próxima terça-feira, fora de casa, pela Copa da Liga Francesa.