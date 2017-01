A partir do dia 29 de janeiro, as ciclofaixas de lazer de Santo André estarão suspensas por 60 dias. Esse foi o anuncio feito nesta sexta-feira (20), pelo prefeito Paulinho Serra (PSDB). A intenção do chefe do Executivo é realizar uma reavaliação do projeto inicial implementado em 2014. Além disso, pretende buscar parceiros para bancar o custeio do equipamento e também realizar novos trechos, inclusive levando as ciclofaixas para as áreas do segundo distrito.

O percurso de 10km já tinha sofrido uma alteração, diminuindo para cerca de 7km. Outra mudança que foi usada como justificativa para a decisão foi a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Transporte que desde dezembro de 2016 está sendo usado para custear os serviços de zeladoria do município, além das próprias ciclofaixas.

“A Ciclofaixa, equipamentos de lazer, de esportes sempre serão importantes para nós, mas a questão a manutenção da cidade, a questão do recapeamento, tudo isso somado com a necessidade que temos de revisar o percurso, os horários, trazer de voltas os usuários, fazer uma reorganização disso tudo e o fato de reavaliar a utilização dos recursos nos fez tomar essa decisão”, disse Serra.

Segundo a Prefeitura, o contrato firmado em 2014 previa 42 operações ao ano, com o curso de R$ 80 mil por domingo (R$ 3,360 milhões por ano). A média de ciclistas no início do programa era de 6 mil. Agora, segundo números do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), o número caiu para 4,5 mil.

Outra intenção de Paulinho Serra é tentar buscar parceiros para custear as ciclofaixas, devido a situação financeira do município. A intenção é ter algo parecido com o que foi feito na gestão do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), onde as ciclovias foram bancadas pela iniciativa privada. O tucano considera que firme as parcerias antes mesmo do fim do prazo de suspensão. Caso não consiga, a Prefeitura andreense fará uma revisão dos custos para manter as ciclofaixas.

Brunão

Também foi anunciado que o Corpo de Bombeiros deu o alvará para o estádio Bruno José Daniel, assim permitindo que o Santo André possa mandar os seus jogos em casa tanto no Campeonato Paulista quanto na Copa do Brasil. Além disso, foi informado que as primeiras duas torres de iluminação estão em processo de fabricação, juntas custando R$ 963 mil. A intenção é que até o final de março o Ramalhão também possa mandar jogos no horário noturno.