Parte da cidade de SP entra em estado de atenção para alagamentos

Parte da capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos no início da noite desta sexta-feira, 20. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o alerta vale para as zonas leste, norte, sudeste, oeste, as Marginais do Pinheiros e do Tietê e a região central de São Paulo.

De acordo com o CGE, havia dois pontos de alagamentos intransitáveis na cidade por volta das 19h30: na Rua Manoel Dutra, no Butantã, zona oeste da capital, e na Praça da Bandeira, na Sé.

A chuva vem da região do Vale do Ribeira e Sorocaba e deve continuar atuando sobre a capital paulista nas próximas horas, com potencial para trovoadas, rajadas de ventos e a formação de alagamentos.