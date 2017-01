O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), entregou nesta sexta-feira (20), o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do bairro Riacho Grande, em frente ao Parque Municipal do Estoril. Além disso, o tucano assinou o edital de licitação de novas obras do Programa Pró-Billings com o valor de R$ 128 milhões que serão investidos nos próximos quatro anos.

O SES recebeu investimentos de R$ 26,6 milhões e faz parte da terceira etapa do Projeto Tietê. Segundo informações da Sabesp, a obra vai beneficiar 11.500 moradores dos bairros Parque Riacho Grande, Tupã, Vila Pelé, Capelinha, Tozzi, Estoril, Finco e Yara Praia. São 40 km de redes coletoras de esgoto, 1.500 ligações domiciliares e 14 estações elevatórias de esgotos (EEE) que são responsáveis por bombear os dejetos até a Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Riacho Grande.

Em relação ao Programa Pró-Billings, o lote que será licitado inclui a construção de 34 estações elevatórias de esgotos, 60 quilômetros de tubulações para coleta e afastamento dos dejetos e 7,566 ligações domiciliares em bairros como Jardim Laura, Las Palmas, Pinheirinho, Los Angeles, Represa e Imigrantes, em São Bernardo. A previsão é que as obras serão concluídas em quatro anos.

Para Alckmin, as obras podem revitalizar a região. “Vamos ter 100% da água tratada e isso é importantíssimo para a saúde da população. Além disso, podemos voltar a ter peixes, pois esse será o ano do peixe”, brincou o tucano que é torcedor do Santos.

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), relembrou o papel da Billings durante a crise hídrica. “Nós temos que lembrar que durante a crise hídrica, a Billings foi a grande caixa d’água de São Paulo. Emprestamos água para a capital, no bom sentido. Mais do que nunca se comprova a necessidade de se manter esse reservatório”, afirmou.