Mais de 1,2 mil exames, 85 mil consultas/mês, 800 médicos, 40 especialidades e nove centros médicos em apenas cinco anos de existência no mercado. É com este perfil que a rede Dr.Consulta se prepara para abocanhar mais mercado de saúde. No ABC, a marca chegou em maio de 2014, em São Bernardo, a segunda unidade no Estado, onde hoje possui mais de 20. Na região, além de São Bernardo, a marca está em Santo André, Mauá e Diadema. Marcos Fumio, vice-presidente médico da rede, conversou com o RDtv e contou sobre os planos de expansão, como acordo com hospitais, e o conceito de atendimento que cresce com a proposta de oferecer consultas, exames e outros procedimentos a preços acessíveis.

Confira a entrevista :

RDtv: Qual é a proposta da rede Dr.Consulta?

Fumio: Dr Consulta começou há 5 anos, é uma empresa de impacto social que tem como finalidade mudar a vida das pessoas, especialmente na parte da saúde. Começou como um centro médico na comunidade Heliópolis, em São Paulo. Lá foi o laboratório fundador que o Thomaz Srougi, filho de um professor de Urologia da USP, começou com a ideia, junto a alguns médicos da Faculdade de Medicina e isso foi tomando corpo. A comunidade foi requisitando mais serviços, e hoje temos mais de 40 especialidades. Quando começou tinha duas ou três, mas foi agregando vários médicos engajados por uma causa que queriam fazer alguma coisa diferente e eles atuam em hospitais, como Albert Einstein, Sírio Libanês, mas eles ainda tinham aquele tempinho pra ceder pra fazer alguma coisa e isso continua. Hoje são 800 médicos. Todo mês estamos inaugurando 2 ou 3 centros médicos. Já são mais de 85 mil consultas por mês. Estamos em vários municípios da Grande São Paulo. No ABC já estamos em São Bernardo, Santo André, Diadema e, agora, Mauá, onde tem demanda muito grande. Quanto mais as pessoas procuram o Dr.Consulta mais temos capacidade de levar esse serviço de qualidade com médicos formados, da Escola Paulista, USP, Santa Casa e outras faculdades da Capital, que têm tempo pra doar, e a gente não só faz as consultas mas a gente está ampliando cada vez mais o serviço. Temos mais de 1,2 mil exames, como tomografia, ressonância, tudo próprio, ultrassom, ecocardiograma, teste ergométrico, exame de sangue. Comodidade para o paciente não precisar se deslocar. Sempre colocamos estes centros em lugar de grande movimentação, perto de meios de transporte.

RDtv: Qual é a ideia?

Fumio: A ideia é pensar no paciente. Valorizamos não só a humanização, mas frisamos para que os médicos conversem com o paciente, olhem para o paciente. Tanto que tem a possibilidade do paciente dar nota para o atendimento e médico. Usamos essa ferramenta para melhorar o serviço. E agora, conseguimos acordos com hospitais parceiros para fazer cirurgias de baixa e média complexidade, catarata, pedra na vesícula, essas mais comuns que as pessoas costumam precisar. Mas estamos buscando estes acordos.

RDtv: E isso estava no planejamento há cinco anos?

Fumio: Não colocamos nenhum limite.

RDtv: O que dá pra imaginar daqui a cinco anos pelo ritmo de crescimento?

Fumio: É, crescemos bastante. Começamos 2017 com nove unidades, vamos terminar o ano com 28 centros médicos, acho que vamos duplicar no ano que vem o número de centros. Mas queremos dar comodidade, facilidade, excelência de atendimento e ampliar a gama de serviços.

RDtv: O que sustenta este crescimento?

Fumio: Juntamos uma série de características que eles não conseguem encontrar seja no poder público, também quem tem plano de saúde, porque relatam uma série de dificuldades para acessar especialistas, tem uma série de procedimentos negados, e estas pessoas estão buscando o Dr.Consulta. Então precisamos entregar a essas pessoas um médico qualificado, humanização no atendimento, valores acessíveis e a cada vez mais alta complexidade, saindo da baixa pra média e depois indo pra alta.

RDtv: Inicialmente a primeira impressão é que o Dr.Consulta é uma clínica popular.

Fumio: Não somos uma clínica popular. Queremos dar qualidade acessível com localidade acessível e agilidade impressionante. Porque se entrar agora no Dr.Consulta vai encontrar vaga de especialistas raros, otorrino, ortopedista, é pra hoje. Se você está assistindo o vídeo de manhã você vai encontrar vagas hoje, porque tem uma série de computadores que está calculando quantas vagas precisam no momento, e requisitamos os médicos. O que antes era 48h hoje é 24h ou até menos.

RDtv: Para o profissional, qual a vantagem?

Fumio: Além de aderir uma causa nobre, acho que ser uma empresa de impacto social hoje em dia é essencial. Acho que o médico sente isso, que ele está fazendo algo diferente pra sociedade, mas não é só isso, ele consegue ter um local de trabalho onde tem prontuário eletrônico disponibilizado para o paciente, para o benefício do paciente, então prontuário alivia de uma série de burocracia, baseados em tecnologia. Agilizamos o atendimento e queremos valorizar a relação médico-paciente com tecnologia. Queremos avaliar o médico da burocracia que nada agrega a atividade dele pra que ele se sinta livre pra conversar com o paciente, olhar nos olhos dele, fazer o exame, então são 5 posturas que cobramos muito dos médicos e faz parte da humanização do atendimento. Para o paciente este prontuário eletrônico tem vantagens, ele tem todos os dados lá dentro, então é comum acontecer isso, você vai no médico do convênio, e depois você tem que procurar um especialista ele pede todos os medicamentos de novo, então está tudo lá, então todo médico vê o histórico do paciente, ele não vai pedir exames desnecessários porque o resultado está tudo online, isso faz com que a gente consiga dar eficiência no sistema. Pedimos poucos exames, esse é o nosso diferencial. Conseguimos juntar a tecnologia com a humanização do atendimento. É o nosso DNA. Passamos por uma fase de expansão muito forte, porque 20% das pessoas têm convênio. Vem ao Dr.Consulta mesmo quem tem convênio, porque não consegue marcar exames, consulta.

RDtv: O sistema de remuneração, a pessoa paga individualmente, por um exame, uma consulta?

Fumio: Não somos planos de saúde, mas a pessoa só paga o que precisa e os exames solicitados são aqueles absolutamente necessários, porque quando a pessoa às vezes paga plano de saúde tem uma série de ineficiência: médicos que pedem o mesmo exame, inclusive você paga coisa de outras pessoas que necessitaram muito mais do que ele e ele paga essa conta de forma rateada. No Dr.Consulta ele paga apenas pelo que faz e consegue resolver mais rapidamente porque tudo está lá. Ao invés de ir num consultório médico, depois ele vai ter de se deslocar para um laboratório tem uma série de ineficiência, dor de cabeça, transporte pra se deslocar, e isso acabam porque tudo está lá, ultrassom, especialistas.

RDtv: É possível marcar consulta com o médico que o cliente quiser mesmo no Dr.Consulta?

Fumio: Ele consegue buscar o médico pelo nome, essa relação se estabelece tão facilmente que em média, os pacientes voltam mais de três vezes ao ano. Eles gostam do médico e é bem fácil estabelecer essa relação, o médico não consegue fazer isso no outro mundo dele, é difícil, ele não tem prontuário eletrônico, está sujeito a regras do convênio.

RDtv: E esse funcionário é exclusivo do Dr. Consulta ou ele pode trabalhar em outros lugares?

Fumio: Eles costumam trabalhar nestes hospitais, outros têm atividade científica na universidade, mas cada vez mais vemos essa fila de médicos pra entrar no Dr. Consulta. Vários deles falam “fiquei sabendo, também quero fazer algo diferente”.