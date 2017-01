Exposição reúne trabalho de alunos do Senac no São Bernardo Plaza

Cinema é o tema central da exposição Vitrines Cinematográficas, que acontece até 16 de fevereiro, no São Bernardo Plaza Shopping. Idealizada por alunos e docentes do Senac São Bernardo em parceria com o shopping, a mostra reúne 14 looks inspirados em personagens que fizeram história nas telas, entre eles, o Mágico de Oz, Alice, de Alice no País das Maravilhas, e o famoso detetive James Blond, o 007.

Planejadas por estudantes dos cursos Técnico em Produção de Moda e Técnico em Design de Interiores, sob orientação dos docentes Elton Guedes, Marcos Rosseton e Ricardo Almeida, as vitrines prometem atrair a atenção do público que passar pelo Centro de Exposições do Shopping.

Renata Barbosa, coordenadora da área de moda do Senac São Bernardo, reconhece que o evento será uma excelente oportunidade para que o público conheça de perto os trabalhos desenvolvidos pelos estudantes da unidade. “A ação oferece aos alunos a possibilidade de vivenciar na prática os conteúdos apresentados em sala de aula, e contribui para o desenvolvimento profissional das turmas envolvidas no projeto”, destaca.

Estamos muito felizes com a chegada de mais uma exposição dos alunos do Senac no São Bernardo Plaza e ficamos honrados em poder oferecer o espaço. Nossos clientes ficarão inspirados com os looks, comenta Leila Dada, superintendente do shopping.