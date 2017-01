Temer embarca para São Paulo e amanhã vai ao velório do Teori

O presidente Michel Temer embarcou na tarde desta sexta-feira (20/01), para São Paulo, onde passará a noite antes de ir amanhã cedo para o velório do ministro Teori Zavascki, em Porto Alegre.

O velório começará a partir das 11h de amanhã (21), no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). O enterro será a partir das 18h, no cemitério Jardim da Paz.