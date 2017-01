Grupo de compradores do Condomínio Priori Angeli, no bairro Assunção, em São Bernardo, realiza protesto neste sábado (21) contra a Inside Construtora, responsável pelo empreendimento, em razão do atraso na entrega das unidades e cobrança de juros. O empreendimento possui duas torres, com 100 apartamentos cada.

Tatiana Pajuelo, uma das compradoras do empreendimento, conta que a entrega dos apartamentos deveria ser realizada em julho de 2015, mas até o momento nenhum dos 200 compradores recebeu a chaves dos imóveis, adquiridos ainda na planta em 2012.

De acordo com a psicopedagoga, o empreendimento deve apresentar irregularidades, porque já foi reprovado duas vezes na vistoria do Corpo de Bombeiros. “Pra piorar, a obra está parada e acho que é por falta de pagamento dos funcionários”, afirma.

O grupo afirma que já chamou a construtora para conversar diversas vezes. “Em resposta, a empresa informa que marcará uma reunião individual com os futuros condôminos, mas até agora nada”, diz Tatiana, que paga de R$ 1,6 mil mensais de juros.

“O atraso na entrega das unidades tem nos causado grande transtorno. Um casal esperava que o apartamento saísse antes do casamento, mas devido ao atraso teve de recorrer à casa dos pais. Tem gente que comprou móveis e, com o atraso, agora tem de pagar taxas para deixar a compra nas lojas”, relata a compradora, que reclama a falta de posicionamento da Inside. “Temos um grupo no WhatsApp com 150 pessoas e está todo mundo revoltado”, comenta.

Contatada, a Inside Construtora não respondeu.