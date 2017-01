Região ganha nova unidade hospitalar com 60 leitos

A região ganha mais uma unidade hospitalar. O Hospital das Acácias terá abertura oficial nesta terça-feira (24/01) em área localizada no bairro Silveira, em Santo André. A unidade terá a estrutura de 60 leitos regulados e referenciados, divididos entre apartamentos, enfermarias, unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico, diz o diretor Ronaldo Vasque.

O projeto da nova unidade foi iniciado em 2014. Segundo os idealizadores do projeto, a ideia de abrir uma nova unidade hospitalar surgiu quando um grupo de investidores adquiriu o antigo prédio, onde estava alocado o Hospital Santos Dumont (foto).

O hospital funcionará 24h e atenderá pacientes das mais variadas necessidades. Além disso, também contará com uma equipe médica completa em enfermagem, assistência social, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e administrativa. “Nossa equipe preparou um atendimento de qualidade, para a atenção das necessidades e expectativas dos nossos pacientes, com foco na humanização e no respeito”, conta Ronaldo Vasque.