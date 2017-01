Azul terá 200 voos extras no carnaval e rotas temporárias

A Azul e sua operadora de turismo, a Azul Viagens, anuncia 200 voos extras de carnaval e quatro novas rotas temporárias para o período. São elas: Brasília-Salvador, Curitiba-Salvador, Curitiba-Cuiabá e São Paulo/Viracopos-São Luís.

As frequências adicionais abrangerão 35 destinos entre a segunda quinzena de fevereiro e o começo de março, com destaque para Salvador e Porto Seguro, na Bahia, e o Rio de Janeiro. Já nos aeroportos com maior movimento no carnaval, a companhia informa que terá reforço de equipe, deslocando tripulantes de bases com menor oferta.