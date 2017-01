Alice (Giovanna Antonelli) fica surpresa durante uma reunião com César (Rafael Cardoso). A empresária está em conversa com Hirô (Carol Nakamura), e fala de ir pra São Paulo para agilizar o processo do seguro. A chefe então decide checar com o vilão como estão os documentos para que ela leve no banco o mais rápido possível, e César aparece não só com os papéis, mas também entrega seu pedido de demissão. A cena vai ao ar nesta quinta-feira (19/01).