Eduardo Baptista testa Raphael Veiga como titular em treino do Palmeiras

O técnico Eduardo Baptista testou uma alternativa no treinamento desta quinta-feira em comparação aos titulares escalados nas atividades do Palmeiras nos dias anteriores. O meia Raphael Veiga entrou na vaga de Michel Bastos no trabalho tático realizado pela manhã na Academia de Futebol, o penúltimo antes da estreia da equipe na temporada, o amistoso do próximo sábado contra a Chapecoense, na Arena Condá.

A manhã de trabalho no Palmeiras foi movimentada pela convocação da seleção brasileira para o amistoso com a Colômbia, semana que vem. O atacante Dudu e o zagueiro Vitor Hugo foram chamados pelo técnico Tite. Quem demonstrou mais euforia ao saber da novidade foi o defensor, que foi comunicado durante o treino. Ele vibrou e foi comemorar com os companheiros.

Eduardo Baptista reuniu 22 jogadores em um dos campos de treinos para fazer um trabalho tático em um gramado demarcado por duas fitas nas intermediárias para determinar o posicionamento e obrigar os times a atuarem agrupados dentro do espaço delimitado. A formação titular teve Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Alecsandro.

Raphael substituiu Michel Bastos, que foi titular nos trabalhos dos dias anteriores. Michel integrou um trabalho em outro campo, feito em espaço reduzido. Na atividade comandada por Eduardo Baptista, a equipe reserva teve: Jailson; Fabiano, Thiago Santos, Augusto e Egídio; Arouca; Érik, Hyoran, Rodrigo e Keno; Barrios.

Antes da viagem à Chapecó, na tarde de sexta-feira, o Palmeiras fez outro treino pela manhã, na Academia de Futebol. No dia 29, no outro domingo, a equipe faz o último teste antes da estreia no Campeonato Paulista, ao receber a Ponte Preta, no Allianz Parque, para outro amistoso.