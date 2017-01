Cerca de 60 pessoas participaram do segundo ato contra o aumento da tarifa do transporte público em Santo André, nesta terça-feira (17). A manifestação foi marcada por gritos de ordem contra o prefeito andreense, Paulinho Serra (PSDB), e a não revogação do decreto que aumentou o preço da tarifa de R$ 3,80 para R$ 4,20. O Comitê Regional Unificado Contra o Aumento de Passagens no ABC agendou novo protesto na semana que vem, no Paço Municipal.

A manifestação começou na Praça Embaixador Pedro de Toledo, no início da rua Oliveira Lima, na região central. Alguns manifestantes se revezaram ao microfone para fazer críticas a Serra por ser o único chefe de Executivo a não revogar o aumento da passagem de ônibus como fizeram os prefeitos de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), na semana passada.

Por volta das 18h30, o grupo saiu em passeata pelas principais ruas de comércio do centro de Santo André. Além dos pedidos de revogação da tarifa, muitos também pediam para que a operação do transporte público fosse estatizada. Também foi reforçado a reivindicação de que na próxima reunião do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em fevereiro, o grupo seja ouvido em uma audiência pública com os sete prefeitos.

O ato terminou às 19h30, entre o Terminal Metropolitano Santo André e a estação Prefeito Celso Daniel da CPTM. O grupo revelou que fará uma nova manifestação no dia 26, em frente à sede da Prefeitura para reafirmar a proposta de redução da tarifa de ônibus.