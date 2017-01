Família reclama do atendimento do Hospital Santa Helena

Eliezer Santos, morador de Santo André, está inconformado com o atendimento do Hospital Santa Helena, unidade localizada na vila Alzira. A mãe, Maria Aurora Sanches Santos, 84 anos, que é diabética, cardiopata e sofre de pressão alta, foi levada ao hospital no domingo (15/01), pela manhã, com quadro de infecção urinária e vômito. Santos afirma que a idosa recebeu soro e foi autorizada a voltar para casa. Porém, não melhorou e precisou retornar ao mesmo local à noite.

“Com muito custo ela fez exames e agendaram endoscopia com urgência”, conta. Durante a segunda-feira (16/01), diz, Maria Aurora apresentou quadro de vômito com sangue e dificuldade para se alimentar. “Nenhum médico a atendeu de maneira diferenciada, então entramos com pedido de internação, mas informaram que não havia maca disponível e ela teria de esperar”, conta.

Nesta terça-feira (17/01), às 16h20, quando ainda permanecia em uma cadeira aguardando internação, a paciente foi chamada para endoscopia. “Um absurdo chamarem uma idosa para fazer exame 16 horas após o médico solicitar o exame com urgência”, reclama.

Santos afirma que já paga o convênio para os pais há anos e sempre foram bem atendidos, mas desde que a Amil comprou o Grupo Santa Helena Saúde a qualidade do serviço caiu. “O atendimento 24 horas ficou ruim e a fila de espera para exames é longa e demorada”, reclama.

Resposta

Por meio de nota, o Hospital Santa Helena informa que “Maria Aurora Sanches Santos deu entrada na instituição segunda-feira (16/01) com sintomas de infecção urinária. A paciente recebeu os cuidados médicos seguindo os protocolos indicados ao seu quadro de saúde e foi internada. Na tarde desta terça-feira (17/01), após a preparação necessária, realizou um exame de endoscopia, quando foram detectadas duas varizes no aparelho gástrico, que foram cauterizadas. Maria Aurora permanece internada em observação”.