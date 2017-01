Esporte inédito no Brasil chega em São Bernardo

O Shopping Metrópole, em São Bernardo, recebe com exclusividade os primeiros equipamentos para a prática do esporte inédito que chegou ao Brasil nesta semana. O FUTTOC é, além de uma ferramenta de entretenimento e inclusão social, um jogo disputado em uma mesa com uma bola de futebol.

Criado em Barcelona, o FUTTOC desenvolve coordenação motora, reflexo, pontaria e habilidade. Estes benefícios foram reconhecidos por times de futebol reconhecidos, que já incluem o esporte nos treinamentos de seus atletas, e conquistaram até ícones do futebol.

Interessados podem conhecer esta nova modalidade na praça de eventos do Shopping Metrópole, até 21 de janeiro, das 12 às 20h. São disponibilizadas duas meses com desenho de campo de futebol de 6m², uma para a introdução e experimentação do esporte e outra para partidas com regras oficiais. O objetivo do jogo é passar a bola para o lado oposto da mesa com qualquer parte do corpo, exceto mãos e braços, e um único toque.

Também haverá o campeonato #DesafioFuttocMetrópole. Quem conseguir avançar para a mesa de jogos oficiais disputará automaticamente uma qualificação no campeonato e os 32 praticantes melhores ranqueados serão convidados para a final do dia 22 de janeiro, a partir das 12h. O regulamento completo do torneio estará disponível no local do evento.

A novidade promete divertir crianças e adultos a partir de 7 anos e não há limite máximo de idade para participar – a única exigência é que crianças de 7 a 12 anos estejam acompanhadas pelos pais e/ou responsáveis. “Estamos trazendo pela primeira vez ao Brasil uma modalidade que abrange fundamentos da paixão nacional – o futebol. E, como toda disputa, o nosso #DesafioFuttocMetropole será emocionante!”, comenta Fabio Deganutti, superintendente do shopping.

Serviço

FUTTOC

Data: até 21 de janeiro

Horário: das 12h às 20h

#DesafioFuttocMetropole

Classificatórias: até21 de janeiro

Horário: das 12h às 20h

Final: 22 de janeiro

Horário: a partir das 12h

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro – São Bernardo

Telefone: (11) 4003-7370

www.shoppingmetropole.com.br