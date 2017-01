Acisa divulga ganhadores de campanha de Natal

A Acisa – Associação Comercial e Industrial de Santo André realizou o sorteio dos ganhadores da sua campanha promocional Show de Prêmios na Praça do Carmo, no centro da cidade.

Em sua terceira edição (2016), a campanha contou com a adesão de 120 empresas, que geraram mais de 300 mil cupons preenchidos.

Arlinda Dias, cliente da loja de roupas Wave Coast, foi a ganhadora do automóvel Fiat Mobi 0Km. A motocicleta Zig 100 saiu para Mariza Caetano de Araújo, cliente da Rede de combustíveis Hurray; o vale-viagem para Maria Souza de Almeida, que realizou suas compras em supermercado do Grupo Mix e as Tvs foram sorteadas para Osmar Rodrigues dos Santos (lojas Nivalmix) e Joelma Siqueira (Martinica Comercial – supermercado). Os vendedores que efetuaram a venda para os ganhadores também foram contemplados cada um com um tablet.

A campanha visa incrementar as vendas durante a importante data do varejo, além de incentivar os clientes a realizarem suas compras nos comércios de rua.