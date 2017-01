No dia 3 de fevereiro encerram-se as inscrições para o 45º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, que reúne trabalhos nacionais de artistas plásticos contemporâneos. Para os interessados, estão abertas as seguintes categorias: pintura, desenho, gravura, escultura, objeto, instalação, performance, vídeo, fotografia e técnica mista.

As obras de arte precisam ter sido produzidas a partir de 2015 e não podem ter concorrido no Salão em outras edições. Regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no link http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/evento/455/. Telefone 11 4992-7730.