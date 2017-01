O Shopping Praça da Moça promove a Feira Cultural do Livro Letrinha que traz, além de incentivo à leitura, mais de 2 mil títulos distribuídos em diversos gêneros como contos, terror, histórias de heróis e princesas, culinária, artes, entre outros. Os preços começam a partir de R$ 5 e a feira, em parceria com a empresa Letrinha, estará montada até o dia 26 de fevereiro.

O evento ainda conta com programação especial aos finais de semana. As atividades incluem contação de histórias, pocket show, arte em balões, pintura facial, teatro de fantoches etc. As atrações acontecem no espaço cultural, ao lado da feira, no Piso Araucária. As atividades começam às 15h e tem duração aproximada de 50 minutos.

Segue abaixo a programação cultural aos finais de semana:

28.01 – Duo de cantigas

29.01 – Caricatura show

04.02 – Pintura facial

05.02 – Pocket show D`Zambe

11.02 – Cia de fantoches Von Feffer

12.02 – Duo de cantigas

18.02 – Caricatura show

19.02 – Escultura balões

25.02 – Pocket show D`Zambe

26.02 – Pintura facial

O Shopping Praça da Moça fica localizado na Rua Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema. Para mais informações, ligue no telefone 4057-8900.