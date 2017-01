Neste mês de janeiro, o Sesc Santo André realiza o projeto É tempo de cabinha!, com oficinas, jogos e brincadeiras para as crianças, inspirados no livro Terra de cabinha da jornalista Gabriela Romeu. Na programação especial está também o Inventário dos Cabinhas – Instalação de Poéticas da Infância do Sertão, onde é possível ouvir os cabinhas e suas histórias, até brincar de rei por um dia. A instalação ficará disponível até o dia 29. Em destaque está o cantor Chico César, conhecido pela música Mama África, que se apresentará dia 28.

Confira a programação

29/01. Domingo, das 16h às 17h

O reisado da borboleta, do maracujá e do pica pau – Com Cia da Tribo

Com músicas executadas ao vivo, bonecos e com representações inspiradas na Commédia Dell’Arte e teatro popular, a companhia recria um Natal brasileiro, enlaçado com vários tipos de festejos que, embora com modificações aqui e ali, mantém sua força e seu prestígio ao longo do País.

Nesta adaptação inspirada no Reisado sergipano recolhido com propriedade por Silvio Romero(1851-1914), um dos maiores folcloristas do nosso país, o pequeno redentor, filho de Maria é presenteado no dia de seu nascimento, com três mimos: o Vaqueiro leva um pé de maracujá, a Borboleta oferece um ramo de sândalo e o Pica-Pau chega com uma pequena cabaça. A terrível Bernúncia, espécie de bicho papão com boca de jacaré, rouba os três presentes, mas é forçada a devolver tudo pelo heróico Bumba-Meu-Boi que expulsa o bicho malvado e devolve os mimos ao menino Jesus.

Ficha Técnica:

Texto e Direção: Milene Perez e Wanderley Piras

Direção Musical: Eugenia Nóbrega

Elenco: Wanderley Piras, Roberta Viana ou Karina Gomes, Renata Bonfim, Renato Vidal e Rogério Almeida

Figurino: Milene Perez

Direção Visual: Flávio Camargo

Bonecos e Cenário: Wanderley Piras e Flávio Camargo

Iluminação: Ricardo Silva

Produção Geral: Cia. da Tribo

Na Área de Convivência. Livre. Grátis

ARTES VISUAIS

07 a 29/01. Sábados e domingos, das 10h às 18h30

10 a 27/01. Terça a sexta, das 10h às 21h30

Inventário dos Cabinhas – Instalação de Poéticas da Infância do Sertão

No Cariri cearense, onde cabinha é sinônimo de criança, os paredões de pedra guardam um reino adormecido, cheio de entidades mitológicas nas matas e nas águas, mestres de muitos saberes e fazeres e um povo que faz profecias de chuva com o zumbido dos insetos. Todo esse território encantado está guardado no Inventário dos Cabinhas – Instalação de poéticas da infância do sertão, que reúne e meninos e meninas da região. Nesta pequena instalação, o visitante também ouve os próprios cabinhas narrando suas peripécias e ainda pode brincar de virar rei, ainda que por um dia.

No Espaço de Tecnologias e Artes. Livre. Grátis

INTERVENÇÃO

28/01. Sábado, das 16h às 17h

Folia de Príncipe – Com Cia. Carroça de Mamulengos e participação de Chico Cesar

Folia de Príncipe é uma apresentação da cia Carroça de Mamulengos inspirada nos reisados do Cariri. Uma brincadeira andante, de transformar todo espaço em um terreiro de brincantes. Durante o percurso os foliões relembram histórias natalinas utilizando bonecos e teatro de sombras, os brincantes cantam, dançam, tocam instrumentos e todo o público é convidado para participar da brincadeira. Uma festa com louvação a paz, ao amor e a união entre homens, mulheres e a natureza.

Integrantes da Carroça: Maria Gomide, João Gomide, Luzia Gomide, Isabel Gomide, Antonio Gomide, Francisco Gomide, Elen Carvalho, Idalia Campos, Ranier Oliveira.

Participação: Chico Cesar.

Concepção, figurinos, bonecos e adereços: Cia Carroça de Mamulengos.

Em diversos espaços da unidade. Livre. Grátis



OFICINA

14/01. Sábado, das 10h30 às 12h30

21/01. Sábado, das 10h30 às 12h30

A Cultura dos Raizeiros do Nordeste

Os raizeiros são figuras conhecidas no Nordeste. Eles vendem sementes, plantas, cascas e raízes medicinais e ensinam sobre a serventia e o preparo de cada tipo de especiaria. São verdadeiros doutores na medicina natural,indicando remédios para diminuir o sofrimento de muitos. Como parte da programação do Projeto É tempo de Cabinha, convidamos o público a aprender um pouco dessa sabedoria popular que percorre gerações Brasil a fora.

No Espaço Ateliê. Inscrições no local, com 30 minutos de antecedência. Não recomendado para menores de 16. Grátis

03 a 27/01. Terças e sextas, das 11h às 13h

Inventário de infâncias – com Gabriela Romeu

Venha relembrar e compartilhar histórias de sua infância. Conte para o seu neto como você brincava, e descubra também como brincam os “cabinhas” do sertão do Cariri.

Na Área de Convivência. Livre. Grátis

22/01. Domingo, das 14h às 17h

29/01. Domingo, das 14h às 17h



Oficina Palhaço Mateus – com Natasha Faria

Palhaço Mateus é um dos personagens típicos do Reisado brincado no sertão do Cariri, caracterizado pela cara pintada de negro e chapéu em forma de cone com fitas na ponta. Nessa oficina, os participantes criarão suas versões em boneco desse personagem.

No Espaço de Tecnologias e Artes. Inscrições no local, com 30 minutos de antecedência. Livre. Grátis

05/01. Quinta, das 15h às 18h

12/01. Quinta, das 15h às 18h

Oficina de Mamulengo

Nessa oficina, será trabalhada a história e a criação de personagens que remetam à cultura do sertão do Cariri e do cangaço através da confecção de bonecos de mamulengo.

Na Área de Convivência. Inscrições no local, com 30 minutos de antecedência. Livre. Grátis

08/01. Domingo, das 14h às 17h

15/01. Domingo, das 14h às 17h

Oficina de Estandarte – com Natasha Faria

Todo Reisado tem seu estandarte. Nessa oficina, o público poderá confeccionar seus estandartes tendo como inspiração os versos do poeta Patativa do Assaré.

No Espaço de Tecnologias e Artes. Inscrições no local, com 30 minutos de antecedência. Livre. Grátis

19 a 26/01. Quinta, das 15h às 18h

Oficina de confecção de burrinhas

Nessa oficina, os participantes irão confeccionar burrinhas, personagem presente no Reisado, utilizando papel machê, fitas e tecidos diversos.

Na Área de Convivência. Inscrições no local, com 30 minutos de antecedência. Livre. Grátis

VIVÊNCIA

05 a 29/01. Quinta a domingo, das 15h às 18h

Casa de Cabinha

Traga sua criança para brincar no Quintal dos Cabinha! A brincadeira irá remeter ao Vale do Cariri, com a criação de indumentárias e confecção de brinquedos, cantorias, brincadeiras tradicionais, mediadas pela equipe de Instrutoras do Sesc, mas sempre com a proposta da interação entre as crianças e “seus” adultos.

No Gramado. Livre. Grátis

MÚSICA

10/01. Terça, às 16h.

Brincadeiras Cantadas – com Maria Carolina e Paulo Silva

Intervenção musical brincante Brincadeiras Cantadas, inspirada em cantigas populares recolhidas por importantes pesquisadores.

Na Área de Convivência. Livre. Grátis

17/01. Terça, às 16h.

Mundo Di Versos Encarnados – com Paulo Dantas

Declamações, músicas, causos e brincadeiras para crianças de todas as idades na atividade.

Na Área de Convivência. Livre. Grátis

24/01. Terça, às 16h.

Brincando com as Estrelas no Baile do Deus Menino – com Cris Velasco

Contação-espetáculo inspirado nos folguedos do sertão da Bahia.

Na Área de Convivência. Livre. Grátis

Serviço

É tempo de cabinha

De 5 a 29 de janeiro de 2007

*Programação em diversos dias e horários

Ingressos à venda pelo Portal Sesc SP e nas bilheterias da Rede Sesc

Classificação indicativa: Livre

Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André

Telefone – (11) 4469-1200