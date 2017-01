São Paulo volta a fazer 9 gols em jogo-treino antes da estreia na Florida Cup

O São Paulo atropelou o Boca Raton com uma goleada por 9 a 2 em jogo-treino realizado neste domingo, em Bradenton, nos Estados Unidos, antes da estreia na Florida Cup. Foram nove gols de jogadores diferentes: Wesley, Luiz Araújo, Buffarini, Chavez, Gilberto, Neilton, João Schmidt, Shaylon e Cueva (pênalti) marcaram.

O time tricolor também havia marcado nove vezes no outro jogo-treino que disputou neste ano. Na semana passada, fez 9 a 1 no Sarasota. No duelo deste domingo, o técnico Rogério Ceni manteve o goleiro Sidão entre os titulares e começou a partida com uma formação de três zagueiros.

No primeiro tempo, a equipe foi escalada com Sidão; Breno, Rodrigo Caio e Maicon; Bruno, Araruna, Thiago Mendes e Buffarini; Wesley, Chavez e Luiz Araújo. Apesar de ter dominado boa parte da partida, o São Paulo levou um susto no início.

Depois de sair na frente com um gol de Wesley aos 10 minutos, a equipe brasileira chegou a sofrer a virada. Mas não se desesperou e retomou o controle do jogo. Igualou o placar com Luiz Araújo e abriu vantagem com gols de Buffarini e Chavez: 4 a 2 antes do intervalo.

Na volta para a segunda etapa, assim como foi no outro duelo, Ceni trocou toda a equipe e mudou a formação tática para o esquema 4-4-2. O time contou com: Denis; Foguete, Lugano, Lucão e Junior Tavares; Wellington, João Schmidt, Shaylon e Cueva; Neilton e Gilberto.

Gilberto, Neilton, Shaylon, João Schmidt e Cueva, de pênalti, ampliaram o placar. O recém-contratado Cícero e o zagueiro Douglas entraram no decorrer da partida, nas vagas de Wellington e Lugano, respectivamente.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, na estreia da Florida Cup. Garantido previamente nas semifinais, enfrentará o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millionarios, da Colômbia, que acontece neste domingo. Do outro lado da chave, o Corinthians jogará na quarta-feira contra o vencedor do jogo entre Vasco e Barcelona de Guayaquil, que também terá o ganhador conhecido neste domingo.