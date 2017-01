Ibrahimovic marca no fim e Manchester United busca empate com Liverpool

Com um gol chorado de Ibrahimovic no fim, o Manchester United buscou o empate por 1 a 1 no clássico com o Liverpool neste domingo, no estádio Old Trafford, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes.

Os anfitriões desperdiçaram a chance de colar no Manchester City, que mais cedo levou uma surpreendente goleada por 4 a 0 do Everton. Com o empate, foram a 40 pontos, dois a menos do que a equipe do técnico Pep Guardiola. Já o Liverpool deixou a vice-liderança escapar e agora tem 45 pontos.

O Tottenham, que assumiu o segundo lugar ao golear o West Bromwich por 4 a 0 no último sábado, tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols. O Chelsea lidera tranquilo a competição, com 52 pontos, após ter vencido o Leicester no sábado por 3 a 0.

As duas equipes fizeram uma partida bastante equilibrada e um erro do meio-campista Pogba quase definiu a partida. Logo depois de perder boa chance no ataque ao receber livre e chutar para fora, o jogador francês tentou afastar de cabeça um cruzamento e colocou a mão dentro da área. Pênalti, que Milner bateu forte no canto esquerdo do goleiro para abrir o marcador.

O Manchester United tentou responder com Ibrahimovic. Em cobrança de falta, ele chutou forte para boa defesa de Mignolet. Os anfitriões mantiveram a pressão, mas pararam novamente nas mãos do goleiro. Herrera deu belo lançamento e deixou Mkhitaryan de frente para o gol. O atleta armênio ajeitou a bola, mas bateu em cima do goleiro.

Na busca pelo empate, o técnico José Mourinho adiantou a equipe no segundo tempo com a entrada de Wayne Rooney na vaga de Carrick. Aos 10, Martial iniciou o contra-ataque e tocou pra Ibrahimovic. O sueco abriu na ponta direita para Mkhitaryan, que cruzou para Martial, mas o francês não conseguiu desviar para as redes.

Do outro lado, o técnico Jürgen Klopp percebeu a superioridade do adversário e tratou de colocar em campo Philippe Coutinho. O brasileiro iniciou a partida no banco de reservas, pois se recuperou recentemente de lesão. E, na primeira vez que pegou na bola, o camisa 10 deu bela assistência para Firmino, que chutou cruzado para defesa de De Gea.

O Manchester voltou a pressionar após a entrada de Fellaini, mas só foi encontrar o empate aos 39 minutos em um gol sofrido. Rooney cruzou da esquerda e Fellaini desviou na trave. Valencia pegou a sobra pelo lado direito e voltou a mandar para a área. Ibrahimovic apareceu livre e cabeceou sem muita força, mas tirando do alcance do goleiro. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

As duas equipes voltam a campo pelo Inglês no próximo sábado. O Liverpool receberá o lanterna Swansea, enquanto o Manchester United visitará o Stoke City. O líder Chelsea entrará em campo no domingo para enfrentar o Hull City, em casa.