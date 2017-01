Malhação: Jéssica chega à conclusão que Alisson é racista

Jéssica (Laryssa Ayres) notou que a questão de Alisson (Gabriel Mandergan) com Belloto (Sérgio Malheiros) e Joana (Aline Dias) vai além de Artur (Gabriel Kaufmann).

Sem querer perder tempo com a colega de trabalho, o rapaz coloca panos quentes na polêmica: “O Alisson é um pobre coitado, um ignorante que acha que as pessoas valem pela cor da pele e não pela força do caráter”.

A recepcionista da Forma então se irrita e fala que o rapaz é sim preconceituoso. “O Alisson não tem nada de pobre coitado. Ele é um racista, isso sim”, diz.