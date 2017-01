Gominho vai à delegacia após ser acusado de roubo em aeroporto no Rio

Gominho compareceu, nesta quinta-feira (12), na delegacia do aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro. O motivo? Prestar queixa após ter sido acusado de roubo enquanto embarcava para São Paulo no último dia 31.

Entrevistado pelo site “Ego”, o rapaz falou sobre o que aconteceu. “Eles conseguiram as imagens da câmera de segurança, deu pra ver toda a ação e foi difícil rever tudo aquilo. Já me tentaram me ofender me chamando de gay ou gordo, apesar de ser uma ofensa, eu sou. Agora, ladrão, não. Meus amigos mais próximos me ligaram e me incentivaram a denunciar. Pretinha me ligou, Ivetinha me ligou, e também recebi muito apoio nas redes sociais”, disse citando as amigas famosas.

Para quem não se lembra, Gominho estava embarcando em um voo junto de uma amiga quando um casal de estrangeiros começou a gritar acusando-o de roubo. Fabio Faria, advogado do apresentador, afirmou que localizaram os acusados.