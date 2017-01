Kendall Jenner desabafa após ter sido acusada de fazer plásticas: “As pessoas querem que eu perca”

Kendall Jenner revelou que está cansada de especulações sobre uma possível plástica. A modelo de 21 anos abriu o jogo em seu aplicativo após ter sido vista com um suposto preenchimento labial com a irmã Kylie Jenner.

“Quando eu deletei meu Instagram em novembro, as pessoas estavam dizendo: ‘Kendall deletou a conta para fazer cirurgias plásticas no rosto!’. Eu acho que eles se referiam ao dia que Kylie e eu apresentamos ao vivo o nosso livro. Nós precisávamos correr, então deixei a Ky me maquiar. Eu nunca uso batom e lápis para os lábios, se não for o vermelho. Eu deixei a maquiagem e corremos, fizemos nossas coisas. Eu AMEI minha maquiagem. Eu nunca disse isso, mas me senti tão linda. De repente, fotos nossas surgiram como notícias ‘OMG, Kendall aumentou os lábios e fez cirurgia no rosto — olha as bochechas, olha o nariz dela!’. Kylie viu isso e se sentiu mal, então usou o Snapchat e assumiu a culpa”, começou.

Apesar de gostar de estar em meio aos holofotes, Kendall ainda é afetada por rumores como este já que tem “sentimentos reais”.

“É tudo tão exaustivo. Como modelo, porque eu reconstruiria meu rosto? Nem faz sentido. É louco, porque às vezes eu acho que as pessoas querem simplesmente que eu perca. As pessoas esquecem que estão falando sobre uma pessoa de verdade, que tem sentimentos de verdade e vive a maior parte de sua vida como qualquer outra pessoa”, finalizou.