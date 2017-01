Em meio a boatos de um possível romance, Paula Fernandes e Kiko são flagrados juntos

Após terem sido iniciados rumores de que Paula Fernandes e Kiko – do KLB – estejam em um relacionamento, os dois foram vistos juntos.

Nesta quinta-feira (12), uma testemunha revelou que viu o suposto casal antes do Natal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A fonte fotografou o momento exato em que Kiko entrava em um carro com a sertaneja.

Apesar de terem negado, os rumores de um suposto affair entre os dois teve início após terem se aproximado depois do fim do namoro de Kiko com Francine Pantaleão.