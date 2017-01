Após se tornar assunto nesta quinta-feira (12) ao publicar um suposto “gelo” recebido de um crush, Anitta desmentiu a história.

A cantora, cuja conversa divulgada no Snapchat viralizou, revelou, por meio do Twitter, que não havia sido um fora e que tudo não passava de uma ação de interação no lançamento de “Sim ou Não”.

“Não, mores, não. Isso era uma ação divertida de interação no lançamento de ‘Sim ou Não’ no ano passado”, disse se referindo a sua parceria com Maluma.