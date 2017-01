Personagem de Breaking Bad reaparece no teaser de Better Call Saul

Os fãs de “Breaking Bad” puderam matar as saudades de um dos personagens mais amados – ou odiados – da série, o vilão Gustavo Fring (Giancarlo Esposito).

Isso porque, nesta semana, foi divulgado o teaser da terceira temporada do spin off do seriado, “Better Call Saul”. Na gravação há um comercial do fast food “Los Pollos Hermanos”, com direito à aparição de Gus.

Não se sabe ainda quando estreará a temporada nos EUA ao certo, só se sabe que será em março.

Confira: