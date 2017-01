Casal “quebra a internet” ao fazer coreografia de Dirty Dancing em seu casamento

A tradicional valsa no casamento ficou para trás, agora a moda é fazer coreografias de filmes. Pelo menos isso é o que decidiu o casal Lindsay Pergola e Richie Guarini.

Juntos, performaram o clássico “Time of My Life” do filme “Dirty Dancing”, de 1986, com direito à coreografia idêntica a de Baby (Jennifer Grey) e Johnny (Patrick Swayze).

Após viralizarem na web, com direito a 15 milhões de visualizações no Facebook, Lindsay foi entrevistada pelo “The Huffington Post” e revelou que sempre amou o filme e tinha sonho de fazer a coreografia em seu casamento antes mesmo de conhecer Richie.

Confira: