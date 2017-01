Pally Siqueira apaga prova de que seu relacionamento com Fábio Assunção não teria acabado

Poucos dias depois de desmentir o fim do namoro com Fábio Assunção publicando uma foto do beijo dos dois, Pally Siqueira apaga a imagem.

Os boatos de que o relacionamento dos dois teria chegado ao fim teve início quando o ator embarcou sozinho para Nova York, EUA, onde está passando as férias e a atriz ficou em sua cidade natal, no Pernambuco.

Nenhum dos dois comentou o motivo pelo qual a foto foi apagada.