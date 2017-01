Exatas 48 horas após garantirem vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2017, Água Santa (foto) e São Caetano entram novamente em campo para encarar mais um confronto decisivo. Nesta sexta-feira (13), o Netuno contra o Juventude e o Azulão volta a enfrentar o atual campeão do torneio, o Flamengo, mas longe de seus domínios.

Em seu quarto jogo dentro da Arena Inamar, em Diadema, o Água Santa busca uma classificação inédita para as oitavas de final da Copinha. O seu adversário será o Juventude que eliminou o Santo André na última quarta-feira (11), na disputa de pênaltis. O time gaúcho tenta emplacar a mesma pressão que conseguiu contra o Ramalhão quando o clube do ABC esteve com jogador a menos.

Do lado do Água Santa, duas armas serão colocadas a prova. A primeira será a habilidade do seu trio de ataque formado por Gabriel Duarte, Lucas e Tavison, que vem chamando a atenção dos torcedores por causa do repertório de dribles. Além disso, o time diademense vem apostando em sua torcida que vem se apresentando em bom número nos primeiros quatro jogos da equipe.

O vencedor desta partida irá enfrentar nas oitavas o time de melhor campanha entre aqueles que estão eliminados. Contando apenas as duas primeiras fases do torneio, o Netuno tem a 22ª melhor campanha e o Juventude é o 26º. A partida acontece às 16h, com entrada franca.

Novo encontro

Mais tarde, às 21h, o São Caetano terá um novo encontro contra o Flamengo. Mas desta vez o cenário do jogo não será o Anacleto Campanella e sim, o Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco. Está será a segunda partida do Azulão fora da região nesta copinha, o primeiro aconteceu na última quarta quando passou pelo Goiás por 2 a 1, no estádio Nicolau Alayon, na capital.

Apesar da eminente dificuldade que encontraram pela frente, a equipe do ABC demonstra muita confiança para o confronto desta sexta.

“O nosso time cresceu bastante no decorrer dos jogos. Vamos ainda mais confiantes contra o Flamengo”, disse o centroavante Marlon, autor do gol da vitória contra o Goiás que também relembrou como foi o lance decisivo. “Foi muita responsabilidade”, concluiu.

O vencedor desta eliminatória enfrenta o ganhador da partida entre Bragantino e Cruzeiro que acontece às 19h, no Baetão, em São Bernardo.