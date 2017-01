Entre 24 de dezembro a 1º de janeiro, ao menos quatro equipamentos públicos de Educação, em Santo André, sofreram ataques de vandalismo. Isso porque criminosos aproveitaram o período de férias para invadir, roubar materiais e depredar os estabelecimentos.

Nas unidades do CESA (Centro Educacional de Santo André) no Santo Alberto e Parque Erasmo materiais e equipamentos eletrônicos foram roubados, vidros e grades de proteção estão quebrados, além disso, guaritas danificadas, fora pichações e objetos jogados na piscina.

A estudante de ginástica do CESA Jardim Santo Alberto, Lúcia Leite da Silva, 45 anos, conta que em setembro ocorreu problema semelhante, quando entraram na unidade e levaram equipamentos de ginástica. “O vandalismo não vem de hoje, nossa sala, ao lado da piscina do Emeif Prof Elaine Cena Maia, é invadida há muito tempo, porque não tem vigilância”, diz.

A moradora conta que as aulas de ginástica estão normais, no entanto a orientação do professor é ter cautela ao chegar e sair da escola. “Nem mesmo as crianças podem aproveitar as férias no parquinho, porque ele fica no mesmo lugar que a sala de aula e é perigoso”, conta. “A Prefeitura não tomou providências sobre o caso. Já aconteceu até dos funcionários do CESA chamarem a polícia pra ver se resolvia o problema, mas nem ela apareceu”, completa.

Izilda Bordoni que frequenta o CESA há mais de 20 anos, conta que a invasão no final do ano foi um horror. Toda a instalação foi quebrada, inclusive a guarita dos guardas e os vidros da escola. “Já estávamos sem segurança, depois que os vândalos tomaram conta do espaço, virou uma bagunça sem freio. Nestes 20 anos nunca vi algo do tipo”, afirma.

A unidade da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Cora Coralina, no Jardim Santo André, está com portas e vidros quebrados, pichações, grades quebradas e os equipamentos foram furtados.

Um morador, que prefere não ser identificado, conta que o problema é reflexo da falta de pagamento dos guardas civis municipais. “Eles não prestam mais serviço nestas unidades por falta de pagamento. Então, quando os criminosos perceberam que não havia mais policiamento começaram a invadir”, afirma. A unidade do Cata Preta também sofreu vandalismo neste final de ano.

De acordo com os moradores, as invasões na piscina são frequentes. “O CESA, Emeief e creche ficam na mesma quadra, e as crianças do Emeif e da creche estão sem aula desde 1º de dezembro por falta de merendeira e pessoal de limpeza e segurança”, explica uma moradora que prefere não ser identificada.

A Prefeitura informa que o CESA Santo Alberto não foi alvo de vandalismo. No local existem pichações antigas e que é recorrente a invasão de crianças e adolescentes na piscina, que são orientados a se retirar do local.

Quanto ao CESA Parque Erasmo, a Prefeitura confirma que computadores foram roubados, vidros e grades de proteção foram danificados; e que a Emeief Cora Coralina também enfrenta problemas. Informa, ainda, que providenciou reparo nos locais.

(Colaborou Amanda Lemos)

.