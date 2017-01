A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) passa a cobrar nesta sexta-feira (13) tarifa de R$ 4 nos trólebus que circulam no corredor ABD. Desde o último domingo (8) a passagem estava em R$ 4,30.

A redução no valor da tarifa ocorre devido à decisão da juíza Simone Viegas de Moraes Leme, da 15ª Vara da Fazenda Pública do Estado, que na última quarta-feira (11) determinou a suspensão de reajuste de tarifas de transporte público em todo o sistema gerenciado pela EMTU.

As passagens cobradas nos ônibus intermunicipais já tinham voltado aos valores de antes de 7 de janeiro devido a uma outra liminar, do juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, publicada na sexta-feira da semana passada.

O governo do Estado fez críticas às recentes decisões judiciais que suspenderam os reajustes de tarifas e entrou com recursos para tentar reverter as liminares.

“A Secretaria de Transportes Metropolitanos reafirma que o atendimento da ordem liminar impacta financeiramente, de forma drástica e prejudicial, o sistema de transporte e o orçamento do Governo do Estado. Se mantida a decisão, causará um impacto financeiro de mais R$ 212 milhões em 2017, além dos R$ 220 milhões envolvendo Metrô, CPTM e permissionárias da EMTU”, afirmou a pasta, em nota.

A decisão da juíza Simone Viegas de Moraes Leme também suspendeu a cobrança da integração que passaria a vigorar nos terminais Diadema, Piraporinha e São Mateus no dia 22 de janeiro.

Transporte municipal

Das sete cidades da região, Santo André é a única que mantém valor da tarifa reajustado. Todos os outros municípios ou revogaram os reajustes ou decidiram não aumentar as tarifas.

A revogação de aumento de tarifa mais recente ocorreu na última quarta-feira (11) em São Caetano, onde a tarifa passou de R$ 4,10 para R$ 3,70. O aumento havia sido determinado por decreto publicado pelo ex-prefeito Paulo Pinheiro (PMDB).

Em Mauá, a tarifa passaria para R$ 4,20, mas o prefeito Atila Jacomussi (PSB) decidiu revogar o decreto do aumento, que foi assinado pelo ex-prefeito Donisete Braga (PT). Desta forma, a passagem segue em R$ 3,80 por tempo indeterminado.

Em Santo André, a tarifa passou de R$ 3,80 para R$ 4,20 entrou em vigor no dia 3 de janeiro. Em São Bernardo a passagem, até o momento, não subiu – segue em R$ 3,80 sem posicionamento oficial do governo Orlando Morando se haverá reajuste ou não.

Em Diadema, o prefeito Lauro Michels (PV) disse que não vai aumentar a tarifa enquanto houver cobrança de integração nos terminais – que por enquanto está suspensa por força da liminar.