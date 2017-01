Bahia empata com Wolfsburg no tempo normal e perde nos pênaltis pela Florida Cup

Em sua estreia na temporada de 2017, o Bahia ficou no empate sem gols com o Wolfsburg, da Alemanha, nesta quinta-feira, no ESPN Wide World Complex, em Orlando, nos Estados Unidos, pela Florida Cup. Com a igualdade no tempo normal, o regulamento do torneio amistoso prevê uma disputa por pênaltis e nela o time de Salvador foi derrotado por 3 a 2 – Gustavo, Renato Cajá e Feijão desperdiçaram suas cobranças; Kainan e Edson converteram.

Nesta edição, a Florida Cup está dividida em duas fases. O Bahia está na Challenge Clash of Nations e representa o Brasil junto com o Atlético Mineiro, que estreou na última quarta-feira com derrota para o também alemão Bayer Leverkusen por 1 a 0. Com o revés, o País está com apenas um ponto, contra 10 dos alemães, já campeões por antecipação, e um de um combinado Estados Unidos e Argentina, representados por Tampa Bay Rowdies e Estudiantes, respectivamente.

Neste domingo, às 19h45 (de Brasília), o Bahia buscará a vitória em seu último compromisso nos Estados

Unidos. O time tricolor enfrentará o Estudiantes, que na estreia empatou por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen e depois perdeu na disputa por pênaltis por 5 a 3.

No primeiro tempo, o técnico Guto Ferreira colocou em campo o time que deve ser o titular neste início de temporada. O atacante Edgar Junio e o colombiano Pablo Armero, lateral-esquerdo estreante, foram responsáveis pelas melhores oportunidades criadas. Na principal, o meia Zé Rafael, cara a cara com o goleiro rival, foi travado pela zaga antes de finalizar.

Depois do intervalo, como estava previsto, Guto Ferreira fez 11 substituições e o desempenho do Bahia em campo caiu muito. Em meio a uma intertemporada com a paralisação do futebol na Alemanha devido ao rigoroso inverno, o Wolfsburg não jogou com seus principais jogadores e conseguiu administrar o empate.