O presidente da Câmara de São Bernardo, Pery Cartola (PSDB), resolveu rebater as críticas em torno do manual de conduta colocado para os funcionários da Casa. Em um texto divulgado nas redes sociais nesta quinta-feira (12), o parlamentar afirmou que as regras de etiqueta visam “padronizar o atendimento e têm por objetivo melhorar e facilitar o contato e atendimento ao munícipe de São Bernardo”.

Regras

Entre as regras apresentadas aos funcionários na última quarta-feira (11), está como devem se vestir, inclusive combinando as meias com a calça. E também demonstra como o funcionário de deve cumprimentar as pessoas como o aperto de mão de que “não dever ser com a mão mole e deve ter três sacudidas”. O Sindicato dos Funcionários Públicos (Sindiserv/SBC) pretende questionar as medidas.

Câmara Federal

Em entrevista ao RDtv nesta quinta-feira (12), o deputado estadual Alex Manente (PPS/SP), considera que o atual presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM/RJ) é o favorito para a eleição do parlamento, no próximo mês. Ainda existe uma dúvida jurídica em torno do caso, pois ainda não se sabe se Maia terá direito ou não a reeleição.

Regularização

O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), regularizou o processo de convocação de 321 professores para a rede municipal de ensino, nesta quinta-feira. O socialista informou que os aprovados foram “convocados irregularmente pela administração anterior”. Segundo o chefe do Executivo, o chamamento dos profissionais seria feito apenas nesta sexta-feira (13).

RDtv

Fechando a série de entrevistas realizadas ao vivo na página do RD no Facebook (facebook.com/jornalreporterdiario) nesta semana estará o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT/SP). O petista vai falar de seu trabalho em Brasília e sobre a política da região. O bate-papo começará às 15h, com apresentação de Anderson Afonso.

Parques 1

A Prefeitura de Santo André começa nesta sexta-feira (13) a realizar serviços de manutenção nos parques da cidade. O Parque Central será o ponto de partida da operação, que prevê serviços de roçagem, limpeza, revisão da iluminação, pintura das guaritas da GCM e reparos nos aparelhos das academias ao ar-livre.

Parques 2

As ações no Parque Central serão concluídas após 12 dias. Outros espaços como Parque Ipiranguinha, da Juventude e o Parque Regional da Criança Palhaço Estremilique serão contemplados dentro do mutirão.