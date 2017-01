A Fundação do ABC (FUABC) pagou nesta quinta-feira (12/01), após uma semana de atraso, os salários dos funcionários que atuam na rede municipal de saúde de São Caetano. São ao todo 631 profissionais, que trabalham em sua maioria no Complexo Hospitalar formado pelos hospitais Maria Braido, Márcia Braido e Albert Sabin.

Por este motivo, o Sindsaúde ABC, sindicato que representa profissionais de saúde que atuam na região, suspendeu a assembleia que seria realizada nesta quinta na cidade. No encontro, a categoria iria decretar aviso de greve.

“Agora vamos cobrar multa em relação à demora no pagamento do salário. A multa é calculada levando em conta a remuneração de um dia de trabalho por dia de atraso”, explica o presidente do Sindsaúde ABC, Almir Rogério, o Mizito.

O motivo do atraso dos salários foi o mesmo que levou profissionais da Fundação do ABC que atuam em Santo André e Mauá a cruzar os braços no final do ano passado: falta de repasses das prefeituras para a entidade.

A Fundação do ABC chegou a firmar acordo com a prefeitura de São Caetano para receber os valores devidos pelo município, mas havia informado inicialmente que somente na segunda-feira (16) os salários seriam depositados.

Santo André

Na manhã desta quinta-feira foi realizada em Santo André assembleia dos trabalhadores do Isama (Instituto de Saúde e Meio Ambiente), que também são representados pelo Sindsaúde. Os profissionais atuam na área de zoonoses e enfrentam atrasos nos pagamentos de salários.

Sem perspectiva de resolução do problema, a categoria decidiu aprovar aviso de greve. Na próxima terça-feira (17), às 8h, os trabalhadores voltam a se reunir em assembleia para decretar oficialmente o início da paralisação.