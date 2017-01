Acidente em refinaria do México deixa 1 morto e 2 intoxicados, diz Pemex

Uma pessoa morreu e duas outras ficaram intoxicadas em um acidente ocorrido nesta quinta-feira em uma refinaria no norte do México, informou a Petróleos Mexicanos (Pemex). Segundo a petroleira, os três envolvidos eram trabalhadores da própria empresa.

O acidente ocorreu em uma fábrica de destilados intermediários de diesel, enquanto eram realizados trabalhos de manutenção, por causa de uma “emanação com ácido sulfídrico”, disse a empresa em comunicado. Os dois intoxicados foram hospitalizados e o estado de saúde deles é “estável”.

A refinaria, situada na Estado de Tamaulipas e na costa do Golfo do México, processa habitualmente 186 mil barris por dia, segundo dados da Pemex, e continuou a operar regularmente após o acidente.

O México conta com seis refinarias em todo o território, um sistema insuficiente para a demanda de gasolina nacional, por isso o país importa cerca da metade do combustível que consome. Fonte: Associated Press.