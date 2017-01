A Fundação Santo André (FSA) e a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) realizam, até o dia 10 de fevereiro, o Vestibular Agendado 2017. Juntas, as duas instituições oferecem mais de 30 cursos nas áreas de humanas, exatas, engenharias, gestão de negócios, biologia e ciências da saúde.

As inscrições poderão ser feitas pela internet, no site www.fsa.br, ou pessoalmente, no posto de inscrição, localizado no campus universitário, no prédio da FAFIL (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras). No dia do exame, o candidato deve se apresentar obrigatoriamente 30 minutos antes do início do Vestibular Agendado munido do RG original ou de outro documento oficial com foto comprobatório de identidade e comprovante de pagamento.

As provas serão realizadas no Prédio da FAFIL, localizado no campus. Para mais informações, entrar em contato com a Comissão de Vestibular Unificado Fundação Santo André e Faculdade de Medicina ABC e Setor de Eventos, no telefone 4979-3333.